Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 06 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +4 ° …+6 ° 4 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 82%
день Небольшой дождь, +5 ° …+7 ° 3 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 82%
вечер Небольшой дождь, +2 ° …+4 ° 1 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 91%
ночь Снегопад, +1 ° 1 м/с З 738 мм.рт.ст. 92%

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На Карелию надвигается очередной снегопад
06.04.18 06:40
Вода снизу, вода сверху: пятница в Петрозаводске будет теплой и дождливой
05.04.18 17:00
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