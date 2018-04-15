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138
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99
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Новости. Погода
07:05, 15 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 15 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, -1 ° …+8 ° 1 м/с З 758 мм.рт.ст. 68%
день Ясно, +8 ° …+9 ° 2 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 51%
вечер Ясно, +1 ° …+8 ° 1 м/с В 758 мм.рт.ст. 69%
ночь Ясно, -3 ° …+1 ° 1 м/с В 758 мм.рт.ст. 86%

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