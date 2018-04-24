Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
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Новости. Погода
07:05, 24 Апреля 2018

Прогноз погоды на вторник

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Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 апреля
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До +10 градусов ожидается в понедельник в Карелии
22.04.18 17:02
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, -2 ° …+5 ° 2 м/с Ю 753 мм.рт.ст. 61%
день Малооблачно, +6 ° …+7 ° 3 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 45%
вечер Пасмурно, +3 ° …+6 ° 2 м/с ЮВ 747 мм.рт.ст. 64%
ночь Небольшой дождь, +2 ° …+3 ° 2 м/с ЮВ 744 мм.рт.ст. 82%

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23.04.18 17:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 апреля
23.04.18 07:05
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