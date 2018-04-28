Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
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Новости. Погода
07:05, 28 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 28 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +2 ° …+9 ° 2 м/с З 752 мм.рт.ст. 80%
день Небольшой дождь, +9 ° …+11 ° 1 м/с З 753 мм.рт.ст. 63%
вечер Небольшой дождь, +4 ° …+7 ° 1 м/с С 753 мм.рт.ст. 86%
ночь Облачно с прояснениями, +2 ° …+3 ° 2 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 91%

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