Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
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Новости. Погода
07:05, 12 Мая 2018

Прогноз погоды на субботу

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +9 ° …+21 ° 1 м/с З 761 мм.рт.ст. 46%
день Ясно, +22 ° …+23 ° 1 м/с С 761 мм.рт.ст. 29%
вечер Ясно, +14 ° …+22 ° 0 м/с В 761 мм.рт.ст. 47%
ночь Ясно, +9 ° …+12 ° 0 м/с З 761 мм.рт.ст. 65%

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