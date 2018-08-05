Погода в Петрозаводске сегодня, 5 августа

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +17 ° …+20 °
|2 м/с
|З
|746 мм.рт.ст.
|89%
|день
|Дождь, +19 ° …+20 °
|1 м/с
|СЗ
|746 мм.рт.ст.
|83%
|вечер
|Небольшой дождь, +16 ° …+19 °
|2 м/с
|СЗ
|745 мм.рт.ст.
|88%
|ночь
|Небольшой дождь, +15 ° …+16 °
|2 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|93%
По теме
Выбор читателей
31.07.2018, 11:58
04.08.2018, 10:27
31.07.2018, 21:30
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии