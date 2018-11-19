Погода в Петрозаводске сегодня, 19 ноября

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -2 ° …0 °
|3 м/с
|СВ
|770 мм.рт.ст.
|80%
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|2 м/с
|С
|770 мм.рт.ст.
|86%
|вечер
|Облачно с прояснениями, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|З
|769 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Ясно, -2 °
|4 м/с
|З
|766 мм.рт.ст.
|83%
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