Погода в Петрозаводске сегодня, 24 ноября

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -1 °
|5 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|83%
|день
|Небольшой снег, -1 ° …0 °
|5 м/с
|З
|743 мм.рт.ст.
|83%
|вечер
|Небольшой снег, -2 ° …-1 °
|3 м/с
|СЗ
|745 мм.рт.ст.
|83%
|ночь
|Небольшой снег, -3 °
|3 м/с
|СЗ
|748 мм.рт.ст.
|86%
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