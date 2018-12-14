Погода в Петрозаводске сегодня, 14 декабря

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|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -5 °
|0 м/с
|В
|768 мм.рт.ст.
|94%
|день
|Небольшой снег, -7 ° …-6 °
|0 м/с
|СВ
|768 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой снег, -9 ° …-8 °
|1 м/с
|З
|768 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой снег, -9 °
|1 м/с
|З
|768 мм.рт.ст.
|91%
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