Прогноз погоды на понедельник

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.

В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки "Древлянка-3" кипит работа.

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