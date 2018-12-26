Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 декабря

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -5 ° …-4 °
|3 м/с
|Ю
|740 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой снег, -6 ° …-5 °
|2 м/с
|ЮВ
|743 мм.рт.ст.
|93%
|вечер
|Небольшой снег, -8 ° …-6 °
|1 м/с
|ЮВ
|748 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой снег, -8 ° …-7 °
|0 м/с
|Ю
|750 мм.рт.ст.
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