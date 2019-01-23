Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 января

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -12 ° …-9 °
|5 м/с
|ЮЗ
|749 мм.рт.ст.
|87%
|день
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|ЮЗ
|749 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Снег, -11 ° …-10 °
|3 м/с
|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|86%
|ночь
|Небольшой снег, -15 ° …-11 °
|2 м/с
|З
|748 мм.рт.ст.
|89%
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