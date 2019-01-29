Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 29 января

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -15 ° …-12 °
|3 м/с
|ЮВ
|752 мм.рт.ст.
|85%
|день
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|2 м/с
|В
|751 мм.рт.ст.
|86%
|вечер
|Небольшой снег, -9 ° …-7 °
|3 м/с
|В
|750 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Снег, -7 ° …-5 °
|3 м/с
|ЮВ
|748 мм.рт.ст.
|91%
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