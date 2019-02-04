Погода в Петрозаводске сегодня, 4 февраля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -10 ° …-9 °
|6 м/с
|В
|757 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Снег, -9 ° …-6 °
|4 м/с
|В
|754 мм.рт.ст.
|93%
|вечер
|Снег, -6 °
|3 м/с
|В
|751 мм.рт.ст.
|96%
|ночь
|Снег, -7 ° …-6 °
|5 м/с
|З
|750 мм.рт.ст.
|94%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
Аналитика
31.01.2019 15:22
Обществоведение
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
Чтиво
Сегодня 09:31
Без политики
Закончился январь. Но даже первый месяц года имеет свои плоды для медицинской компании "ЛабСтори".
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
31.01.2019 11:54
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии