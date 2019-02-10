Прогноз погоды на воскресенье

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|4 м/с
|Ю
|744 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Небольшой снег, +1 °
|5 м/с
|Ю
|743 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой снег, +1 °
|4 м/с
|Ю
|743 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|4 м/с
|Ю
|744 мм.рт.ст.
|90%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
06.02.2019, 14:45
Аналитика
08.02.2019 14:56
Обществоведение
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
08.02.2019 13:04
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
Чтиво
08.02.2019 14:08
Без политики
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
Медиа
Сегодня 11:10
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии