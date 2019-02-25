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Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
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Новости. Погода
07:05, 25 Февраля 2019

Прогноз погоды на понедельник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, +1 ° …+2 ° 5 м/с З 744 мм.рт.ст. 88%
день Дождь со снегом, +2 ° …+3 ° 5 м/с З 743 мм.рт.ст. 81%
вечер Пасмурно, +1 ° …+3 ° 4 м/с СЗ 745 мм.рт.ст. 81%
ночь Небольшой снег, 0 ° …+1 ° 3 м/с СЗ 745 мм.рт.ст. 88%
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