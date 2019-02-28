Погода в Петрозаводске сегодня, 28 февраля

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|Влажность
|утро
|Снег, -2 ° …-1 °
|1 м/с
|ЮЗ
|734 мм.рт.ст.
|95%
|день
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|С
|736 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Небольшой снег, -8 ° …-5 °
|7 м/с
|С
|738 мм.рт.ст.
|79%
|ночь
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|С
|740 мм.рт.ст.
|82%
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