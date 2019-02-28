Погода в Петрозаводске сегодня, 28 февраля

Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.

Заслуженный юрист Карелии и России Александр Лукин о сложившейся недемократической политической системе.

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