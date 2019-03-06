Прогноз погоды на среду

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -16 ° …-11 °
|4 м/с
|СЗ
|742 мм.рт.ст.
|73%
|день
|Небольшой снег, -9 ° …-6 °
|6 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|56%
|вечер
|Ясно, -9 ° …-7 °
|6 м/с
|З
|748 мм.рт.ст.
|68%
|ночь
|Небольшой снег, -10 ° …-9 °
|5 м/с
|З
|749 мм.рт.ст.
|73%
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