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Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
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Новости. Погода
07:05, 10 Апреля 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, 0 ° …+3 ° 1 м/с З 753 мм.рт.ст. 85%
день Снег, +2 ° 2 м/с С 753 мм.рт.ст. 74%
вечер Снег, -1 ° …+1 ° 2 м/с С 754 мм.рт.ст. 89%
ночь Снег, -2 ° …-1 ° 2 м/с С 755 мм.рт.ст. 92%
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