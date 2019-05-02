Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 2 мая

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Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
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