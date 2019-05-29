Прогноз погоды на среду

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|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +11 ° …+15 °
|3 м/с
|В
|752 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой дождь, +16 ° …+20 °
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|ЮВ
|751 мм.рт.ст.
|80%
|вечер
|Небольшой дождь, +14 ° …+18 °
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|Ю
|751 мм.рт.ст.
|88%
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