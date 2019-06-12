Подписаться
Новости. Погода
07:05, 12 Июня 2019

Прогноз погоды на среду

Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, +8 ° …+10 ° 3 м/с СВ 766 мм.рт.ст. 57%
день Малооблачно, +11 ° 3 м/с СВ 766 мм.рт.ст. 43%
вечер Ясно, +6 ° …+11 ° 3 м/с СВ 767 мм.рт.ст. 49%
ночь Ясно, +2 ° …+5 ° 1 м/с СВ 768 мм.рт.ст. 69%
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

11.06.2019 17:02
Обществоведение
Крысы в городе: что делать?
В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
Вся аналитика

Чтиво

11.06.2019 14:31
Личное мнение
Без эмоций
"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»