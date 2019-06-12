Прогноз погоды на среду

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Обществоведение
В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.
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Чтиво
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"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
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