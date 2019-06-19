Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 июня

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Аналитика
17.06.2019 15:23
Обществоведение
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
17.06.2019 13:37
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Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
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Медиа
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