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Новости. Погода
07:05, 19 Июня 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 июня

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +18 ° …+23 ° 4 м/с З 755 мм.рт.ст. 56%
день Небольшой дождь, +22 ° …+23 ° 5 м/с З 754 мм.рт.ст. 52%
вечер Облачно с прояснениями, +17 ° …+22 ° 5 м/с З 754 мм.рт.ст. 60%
ночь Малооблачно, +15 ° …+17 ° 3 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 75%
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