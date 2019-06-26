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Новости. Погода
07:05, 26 Июня 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 июня

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, +12 ° …+18 ° 2 м/с З 761 мм.рт.ст. 77%
день Облачно с прояснениями, +18 ° …+20 ° 1 м/с СЗ 760 мм.рт.ст. 49%
вечер Малооблачно, +12 ° …+18 ° 2 м/с В 759 мм.рт.ст. 63%
ночь Облачно с прояснениями, +10 ° …+12 ° 1 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 82%
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