Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 15 июля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +9 ° …+15 °
|1 м/с
|З
|754 мм.рт.ст.
|80%
|день
|Небольшой дождь, +15 °
|1 м/с
|З
|753 мм.рт.ст.
|72%
|вечер
|Небольшой дождь, +11 ° …+14 °
|0 м/с
|З
|753 мм.рт.ст.
|88%
|ночь
|Облачно с прояснениями, +9 ° …+10 °
|1 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|95%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 13:39
08.07.2019, 14:11
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
Аналитика
12.07.2019 16:17
Политкухня
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
14.07.2019 19:11
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии