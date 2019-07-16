Прогноз погоды на вторник

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, +10 ° …+17 °
|1 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|79%
|день
|Облачно с прояснениями, +17 °
|2 м/с
|В
|756 мм.рт.ст.
|65%
|вечер
|Малооблачно, +12 ° …+17 °
|1 м/с
|В
|756 мм.рт.ст.
|74%
|ночь
|Малооблачно, +10 ° …+11 °
|0 м/с
|ЮВ
|756 мм.рт.ст.
|87%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
11.07.2019, 14:03
13.07.2019, 10:48
Аналитика
15.07.2019 12:54
Расследование
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии