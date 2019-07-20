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Новости. Погода
07:05, 20 Июля 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 июля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +14 ° …+18 ° 2 м/с С 752 мм.рт.ст. 84%
день Облачно с прояснениями, +18 ° …+19 ° 3 м/с С 754 мм.рт.ст. 64%
вечер Облачно с прояснениями, +14 ° …+19 ° 2 м/с С 755 мм.рт.ст. 76%
ночь Облачно с прояснениями, +12 ° …+13 ° 2 м/с СЗ 757 мм.рт.ст. 92%
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