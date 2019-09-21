Погода в Петрозаводске сегодня, 21 сентября

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|Скорость ветра
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|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, +2 ° …+7 °
|2 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|87%
|день
|Небольшой дождь, +8 ° …+9 °
|3 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|61%
|вечер
|Небольшой снег, +4 ° …+7 °
|1 м/с
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|750 мм.рт.ст.
|83%
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