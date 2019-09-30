Прогноз погоды на понедельник

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +8 ° …+10 °
|2 м/с
|Ю
|742 мм.рт.ст.
|94%
|день
|Небольшой дождь, +10 ° …+11 °
|2 м/с
|Ю
|742 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Небольшой дождь, +8 ° …+10 °
|1 м/с
|ЮВ
|741 мм.рт.ст.
|95%
|ночь
|Пасмурно, +8 °
|2 м/с
|ЮВ
|741 мм.рт.ст.
|97%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
26.09.2019, 10:28
Аналитика
27.09.2019 12:16
Капитал
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
27.09.2019 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
25.09.2019 15:53
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Новое
Сегодня 10:07
Комментарии