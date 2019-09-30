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Новости. Погода
07:05, 30 Сентября 2019

Прогноз погоды на понедельник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +8 ° …+10 ° 2 м/с Ю 742 мм.рт.ст. 94%
день Небольшой дождь, +10 ° …+11 ° 2 м/с Ю 742 мм.рт.ст. 87%
вечер Небольшой дождь, +8 ° …+10 ° 1 м/с ЮВ 741 мм.рт.ст. 95%
ночь Пасмурно, +8 ° 2 м/с ЮВ 741 мм.рт.ст. 97%
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