Прогноз погоды на субботу

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|4 м/с
|СЗ
|750 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой снег, +3 ° …+4 °
|4 м/с
|СЗ
|753 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|3 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Малооблачно, 0 ° …+1 °
|2 м/с
|З
|758 мм.рт.ст.
|93%
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