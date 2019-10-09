Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 октября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, +1 ° …+2 °
|2 м/с
|ЮЗ
|747 мм.рт.ст.
|94%
|день
|Небольшой снег, +2 ° …+4 °
|2 м/с
|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой снег, +2 ° …+3 °
|2 м/с
|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|94%
|ночь
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|2 м/с
|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|93%
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