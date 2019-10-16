Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 16 октября

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, +1 ° …+2 °
|1 м/с
|Ю
|764 мм.рт.ст.
|92%
|день
|Снег, +1 ° …+2 °
|2 м/с
|ЮВ
|762 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Снег, +1 °
|3 м/с
|В
|759 мм.рт.ст.
|95%
|ночь
|Снег, +2 °
|3 м/с
|В
|756 мм.рт.ст.
|95%
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