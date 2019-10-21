Погода в Петрозаводске сегодня, 21 октября

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|4 м/с
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|755 мм.рт.ст.
|91%
|вечер
|Небольшой снег, +2 ° …+3 °
|3 м/с
|СЗ
|757 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
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|2 м/с
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|756 мм.рт.ст.
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