Прогноз погоды на воскресенье

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +4 °
|3 м/с
|З
|741 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Снег, +2 ° …+4 °
|3 м/с
|З
|741 мм.рт.ст.
|89%
|вечер
|Снег, 0 ° …+2 °
|5 м/с
|СВ
|740 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
|Снег, -1 °
|5 м/с
|СВ
|742 мм.рт.ст.
|82%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 14:30
25.10.2019, 10:56
25.10.2019, 11:09
24.10.2019, 21:09
Аналитика
25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
23.10.2019 16:40
22.10.2019 13:43
Чтиво
25.10.2019 14:30
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.10.2019 13:56
24.10.2019 14:32
22.10.2019 11:57
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии