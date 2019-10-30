Подписаться
Новости. Погода
07:05, 30 Октября 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 30 октября

Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -4 ° …-3 ° 2 м/с СЗ 760 мм.рт.ст. 90%
день Небольшой снег, -3 ° …-2 ° 2 м/с СЗ 760 мм.рт.ст. 82%
вечер Небольшой снег, -5 ° …-4 ° 2 м/с З 759 мм.рт.ст. 87%
ночь Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 1 м/с З 759 мм.рт.ст. 92%
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников

Аналитика

29.10.2019 16:06
Капитал
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки "Включайся!" прогрессивный кэшбэк за услуги связи.
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 20
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 9
24.10.2019 09:57
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»