Погода в Петрозаводске сегодня, 30 октября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -4 ° …-3 °
|2 м/с
|СЗ
|760 мм.рт.ст.
|90%
|день
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|СЗ
|760 мм.рт.ст.
|82%
|вечер
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|2 м/с
|З
|759 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Небольшой снег, -6 ° …-5 °
|1 м/с
|З
|759 мм.рт.ст.
|92%
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