Прогноз погоды на воскресенье

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|3 м/с
|Ю
|742 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой снег, +2 °
|3 м/с
|Ю
|741 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Небольшой дождь, +1 ° …+2 °
|2 м/с
|ЮЗ
|742 мм.рт.ст.
|94%
|ночь
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|2 м/с
|З
|744 мм.рт.ст.
|95%
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Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
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