Погода в Петрозаводске сегодня, 7 ноября

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|СВ
|755 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|В
|757 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой снег, -3 °
|2 м/с
|В
|759 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
|Небольшой снег, -6 ° …-4 °
|2 м/с
|ЮВ
|760 мм.рт.ст.
|90%
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