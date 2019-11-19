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Новости. Погода
07:05, 19 Ноября 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +3 ° 3 м/с В 769 мм.рт.ст. 95%
день Пасмурно, +2 ° …+3 ° 4 м/с ЮВ 768 мм.рт.ст. 93%
вечер Пасмурно, +2 ° 4 м/с ЮВ 768 мм.рт.ст. 92%
ночь Пасмурно, +2 ° 4 м/с ЮВ 769 мм.рт.ст. 92%
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