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2021 год официально объявлен в Карелии годом карельских рун

Новости. Культура
12:10, 25 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В республике выберут лучшего рунопевца и откроют памятные знаки в Калевале и Хайколя.

Глава Карелии Артур Парфенчиков официально объявил 2021 год в республике годом карельских рун. Как отмечается в губернаторском распоряжении, такое решение принято республиканскими властями "в целях популяризации нематериального культурного наследия карелов".

В план мероприятий по проведению года карельских рун, утвержденный правительством республики, вошли фольклорные и музыкальные в праздники в старинных рунопевческих деревнях, выпуск календаря, посвященного рунопевцам, и детского издания "Калевалы", литературные вечера и художественные выставки. В Карелии также откроют два памятных знака – у знаменитой сосны Леннрота в поселке Калевала и в деревне Хайколя. Кроме того, в республике пройдет конкурс на лучшего исполнителя рун и семинар-практикум по карельской рунопевческой традиции.  

Напомним, минувшим летом в Карелии впервые отметили День карельских рун. После этого карельские общественники выступили с инициативой проведения в 2021 году в республике Года карельских рун, и она получила поддержку регионального руководства.  

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