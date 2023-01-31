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«25 часов на льду»: автолюбителей приглашают на марафон-гигант в Приладожье Карелии (ВИДЕО)

Новости. Спорт
16:04, 09 Февраля 2023
фото: © паблик ВК «Центр спортивной подготовки»

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В феврале на озере Айранне в Сортавале пройдет фестиваль автоспорта «Зимний драйв в Карелии».

С 17 по 19 февраля на льду озера Айранне в Сортавале состоится фестиваль автоспорта «Зимний драйв в Карелии».

Центральным событием станет автомобильный марафон-гигант «25 часов на льду». В этом году 20 команд из 3-4 пилотов за 25 часов должны преодолеть максимальное количество кругов по льду озера, сообщили в центре спортивной подготовки. 

География участников: команды из Мордовии, Татарстана, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, а также из Молдовы и Грузии. 

«Команды из 3-4 пилотов будут отчаянно биться за каждый сантиметр изменчивого льда на покрышках без шипов и только на заднем приводе», - рассказала организатор фестиваля, российская гонщица, мастер спорта Илона Накутис. 

В частности, в программе фестиваля:

17 февраля: 12.30 – оnline-открытие фестиваля «Зимний драйв в Карелии», 13.00 - старт марафона-гиганта «25 часов на льду».

18 февраля: 14.00 - финиш марафона-гиганта, 16.00 - награждение победителей.

Мероприятие проходит при поддержке центра спортивной подготовки.

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