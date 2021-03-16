30-летний молодой человек умер от коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии вновь подтверждены три смерти в сутки от COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1946 года рождения и житель поселка Чална-1 1990 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1955 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявили в оперштабе.

Официальное число пациентов, умерших от коронавируса в Карелии, достигло 350 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 103 человек. Из этого числа заболевших – 92 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 157 человек. Общее число выздоровевших пациентов с начала пандемии в Карелии достигло 39089 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6919,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3004,8 случая, по Северо-Западу – 5314,9, сообщили в оперштабе.