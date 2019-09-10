40 лет развития и движения вперед

5 сентября 2019 года генеральный директор Акционерного общества "Специализированный застройщик" Строительная компания "Век" Евгений Максович Воскобойников отмечает 40-летие своей профессиональной деятельности в компании.

Евгений Максович прошел путь от мастера строительного участка Строительно-монтажного поезда №138 (первое название компании) до генерального директора одной из лучших строительных компаний Республики и страны – "Век" с 71-летней историей.

За эти годы компания сталкивалась с разными трудностями: в 80-е – нехватка кадров и оборудования, в 90-е - смена экономической модели, полное отсутствие бюджетного финансирования и условия жесткой рыночной конкуренции.

Стремясь не утратить ту высокую планку качества, которая задана предыдущими десятилетиями, компания хотела не только строить красивые и интересные здания, но и развивать собственное производство, обеспечивать достойный заработок сотрудникам. Необходимо было еще больше сплотить коллектив, обучить сотрудников, чтобы решать все амбициозные задачи, которые перед собой ставит компания, мотивировать их. В этом направлении строительная компания "Век" стала первой в Карелии, кто научился работать в условиях глубокого кризиса 90-х годов. Под руководством Евгения Максовича Воскобойникова, творца и новатора, по натуре, "Век" вошел в полосу уверенного роста – и сегодня представляет собой группу компаний, в которую входит ООО "Завод современных строительных технологий "Век-Стеклов", ООО "Фасадные технологии" и ООО "Уютный дом".

Среди наиболее значимых городских и республиканских проектов компании нужно отметить обновленный "Дом физкультуры", водно-спортивный центр "Акватика", гостиница "Маски", здание налоговой инспекции, кардиохирургический центр Республиканской больницы. Специалистами компании были отреставрирован целый ряд объектов историко-культурного наследия, а также восстановлен памятник российской парковой культуры XVII века – Губернаторский парк к 300-летию Петрозаводска.

В последние 15 лет "Век" специализируется на строительстве жилых комплексов. В Петрозаводске сегодня возводятся три жилых комплекса от "Строительной компании "Век" – "Каскад" на Древлянке, "Симфония" и "Жемчужина" в центре города. Каждый комплекс выполнен по индивидуальному проекту и имеет закрытую от машин территорию, подземный паркинг, особенную и неповторимую архитектуру и ландшафт.

Если спросить у Евгения Максовича о его жизненных принципах, он назовет три – "Любовь должна быть взаимной", "Дружба – понятие круглосуточное", "Нет предела совершенству". Любовь его как руководителя выражается в обязательствах перед людьми – он должен обеспечить работой и достойной зарплатой. А обязанность коллектива – честно и профессионально трудиться. Ну, а соблюдение третьего принципа "Нет предела совершенству" - вот уже 40 лет позволяет строительной компании "Век" наилучшим образом выполнять поставленные задачи, занимать первые позиции, иметь безупречную репутацию среди коллег и партнеров, благодарность жителей Петрозаводска и республики.

Не зря компания единственная в Республике Карелия трижды награждена Золотым Знаком общественного контроля "Надежный застройщик России" за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

По итогам XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2018 год "Строительная компания "Век" признана лауреатом Всероссийского конкурса, и получила почетное звание "Элита строительного комплекса России". А Ассоциация "Национальное объединение строителей" отметила компанию Почетным знаком "За профессионализм и деловую репутацию".

В канун юбилейного события Указом Главы Республика Карелия Евгений Максович Воскобойников представлен к государственной награде Республики Карелия за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями.

Интервью Евгения Воскобойникова в программе С.Пушкиной "Открытая дверь".

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