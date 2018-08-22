Во время разгула стихии в Петрозаводске упало 40 деревьев

Завершается ликвидация последствий вчерашней непогоды.

Меры, которые необходимо предпринять для скорейшего восстановления нормального режима работы городского хозяйства после обрушившихся на столицу Карелии в минувшие стуки порывов шквалистого ветра, обсудили участники заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы Петрозаводска Ирины Мирошник и председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Оперативные службы и аварийные бригады заняты восстановлением поврежденных шквалистым ветром линий электропередачи и вывозом упавших деревьев. Силы и средства муниципального звена подсистемы РСЧС работают в режиме повышенной готовности.

По информации технического директора АО "ОРЭС-Петрозаводск" Дениса Несмачного, по состоянию на 11 часов утра энергетики выявили все места повреждений линий электропередачи, их восстановлением заняты аварийные бригады. В связи с проведением работ наблюдаются временные отключения электроэнергии в районах Соломенное, Сайнаволок, Сулажгорский кирпичный завод и Перевалка. Глава города дала поручение энергетикам устранить последствия стихии в кратчайшие сроки.

Под руководством комитета жилищно-коммунального хозяйства и управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска сформирован оперативный штаб, следующее заседание которого намечено на 17 часов.

К полудню у специалистов администрации города была информация о 40 деревьях, упавших под порывами шквалистого ветра.

Напоминаем, что об обнаруженных повреждениях линий или опор электропередачи, строительных конструкций, а также упавших деревьях можно сообщать по телефону МКУ "ЕДДС" - 051.