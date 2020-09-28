Минэк подсчитал инвестиции, вложенные предприятиями в "особые территории" Карелии

Предприятия, ставшие резидентами трех территорий опережающего социально-экономического развития Карелии, инвестировали в организацию производства 1,7 млн рублей.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"На сегодняшний день у нас действует 15 резидентов во всех трех ТОСЭРах, за несколько лет ими создано 229 рабочих мест, что немало. И 1 млрд 700 млн инвестиций они принесли", - сказал Ермолаев.

По его словам, в 2020 году статус резидентов ТОСЭР получили 5 юридических лиц.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".