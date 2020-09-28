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Минэк подсчитал инвестиции, вложенные предприятиями в "особые территории" Карелии

Новости. Общество
12:12, 29 Сентября 2020
фото: pixabay
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Предприятия, ставшие резидентами трех территорий опережающего социально-экономического развития Карелии, инвестировали в организацию производства 1,7 млн рублей.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"На сегодняшний день у нас действует 15 резидентов во всех трех ТОСЭРах, за несколько лет ими создано 229 рабочих мест, что немало. И 1 млрд 700 млн инвестиций они принесли", - сказал Ермолаев.

По его словам, в 2020 году статус резидентов ТОСЭР получили 5 юридических лиц.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-29 12:48:24
Создание рабочих мест и реально работающих мест-это разные вещи! Ваши , так сказать резиденты, создали рабочие места лишь на бумаге под получения бюджетных средств, разве вам об этом не известно! Надоела пустая болтовня исходящая от региональной власти! В регионе градообразующие заводы закрываются и растаскиваются, а вы про какие-то территории социально-экономического развития на всю страну заявляете, при этом население региона беднеет, безработица растёт!
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