Родителям Карелии: гаджет c пользой для учебы

Как извлечь из смартфона пользу и помочь ребенку в учебе

Учебники и тетради подготовлены. Гардероб обновлен. Консервативные родители достают припрятанные кнопочные телефоны: чтобы ребенок ни на что не отвлекался. Другие сетуют: «сейчас они все в телефонах сидят или у телевизора»… С этим не поспоришь. Но можно и из гаджетов извлечь пользу для ребенка. Родителю нужно только помочь ему и включить контроль. А мы подскажем, какие ресурсы могут быть полезными.

Занимательные науки

Один из самых удобных вариантов — подкасты: почти радио-передачи, но в коротком формате. Доступные всегда и везде, где есть интернет. Рекомендуем Физиков: профи радио Маяка делают программы с учеными в самых разных областях; специалисты просто рассказывают о сложных вещах, а если что-то непонятно — уточняет ведущий; ПостНауку — многообразно: можно послушать обо всех отраслях науки; Naked Scienсe: компактно, увлекательно о самых новых научных тенденциях.

Для тех, кто лучше воспринимает картинку, удобнее телеканалы (но их можно смотреть и через приложение в телефоне). Восторг от научных открытый — на Discovery Science HD, попроще — просто Discovery, Viasat Explore и HDL. Наглядно увидеть, как работает клетка или что происходит во время появления новой звезды, поможет надолго это запомнить и блеснуть знаниями на уроке.

О прекрасном

Никогда еще искусство не было так доступно, как в эру интернета. Величайшие музеи мира — Эрмитаж, Лувр, Британский музей и другие — оцифровали свои коллекции. Лекции по истории музыки от величайших музыкантов можно смотреть, а книги по искусствоведению — слушать. В Youtube и на сайтах концертных залов есть записи музыкальных шедевров чуть ли не с начала звукозаписывающей эры. На телеканале Mezzo Live HD — лучшие концерты мировой классики и джаза на большом экране.

Иностранные языки

Для желающих выучить язык сейчас открыты безграничные возможности. И гаджет в этом — большой помощник: от программок для запоминания слов и сложных форм до онлайн-курсов по языкам. Одно из удобных приложений с разными языками — Drops: на разные уровни, и грамматику помогает прокачать, и словарный запас расширить. Для изучения английского есть отличный телеканал — English Club TV: все те же развлекательные программы и передачи, как вы любите, но на доступном английском с пояснениями. Большой помощник в деле изучения языков — подкасты. Как не бояться учить язык и быстро это сделать, расскажет полиглот Дмитрий Петров, а правильно пользоваться русским поможет подкаст: Как это по-русски.

Путешествие по планете

Для многих школьников биология и география не самые понятные предметы. Но только до тех пор, пока они не столкнутся с предметом вживую. А в этом отлично помогают передачи про животных и путешествия. Увлекательные программы про джунгли и тайгу, про пустыню и Арктику, про их обитателей и взаимодействие с человеком можно найти на телеканалах Viasat Nature, National Geographic Channel и NatGeo Wild, Поехали! и Animal Planet. Все они доступны в пакетах Спутникового ТВ МТС.

Важно! Не надейтесь, что ребенок «как-то сам» выучится. Посмотрите вместе с ним интересную передачу, обсудите подкаст, сходите в музей. Он учит английский, а вы используйте ту же программу для знакомства с итальянским или турецким. Тогда у вас будет контроль над гаджетом и новые стимулы для собственного роста и развития. А это больше всего мотивирует детей.

Новости компании