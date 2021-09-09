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Бесплатная «Горячая линия» ЛДПР

Новости. Общество
17:51, 16 Сентября 2021

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Режим работы — круглосуточно до конца выборов, до 20 сентября 2021 года.

С 16 сентября работает бесплатная горячая линия ЛДПР +7 (800) 200-33-33

Все граждане России могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся подготовки и проведения голосования на выборах.

ЛДПР внимательно контролирует ход голосования, поэтому мы принимаем сигналы обо всех махинациях на избирательных участках, фальсификациях, вбросах бюллетеней в урны для голосования и т. д. Звоните, даже если вы заметили что-то странное, но не уверены, что это нарушение — поборемся за честные и прозрачные выборы, поможет нашим кандидатам получить свои реальные голоса на выборах.

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