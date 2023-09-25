Подросток улетел в кювет, когда решил покататься на чужом авто в Питкяратском районе Карелии

Юный угонщик стал фигурантом уголовного дела.

В полицию поступило заявление от жителя одной из деревень Питкярантского района. Мужчина сообщил об угоне его отечественной машины.

Оперативники выяснили, что к угону автомобиля причастен несовершеннолетний житель Питкярантского района.

По версии полиции, подросток приехал в соседнюю деревню в гости к знакомому. Он увидел на улице автомобиль. Молодой человек забрался в авто, завел мотор и поехал. Проехав несколько километров, он слетел на машине в кювет. Там злоумышленник бросил авто.

Подозреваемый признался во всем и рассказал, что хотел покататься.

Было возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.