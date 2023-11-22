Парфенчиков рассказал, какие профессии особенно востребованы на рынке труда в Карелии

Глава республики рассказал, как в Северном колледже реализуется программа "Профессионалитет".

«Выпускникам Северного колледжа едва исполнилось 18, а у них уже есть рабочая специальность. Токарь, сварщик, слесарь, электромонтер — сегодня эти профессии особенно востребованы на рынке труда. В том числе, и на Сегежском ЦБК», — написал в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков.



По его словам, это одно из трех базовых учреждений, где реализуется программа «Профессионалитет», инициированная президентом.

«Оборудовали новые мастерские. Средства на ремонт выделили из федерального и регионального бюджетов. Часть финансирования взял на себя Сегежский ЦБК, заинтересованный в кадровом резерве. В планах — привести в порядок здание колледжа и общежитие», — рассказал губернатор.



Руководитель региона отметил, что программа востребована — сейчас по ней обучается более 1 300 студентов, а в Северном колледже число абитуриентов кратно выросло.

«Поговорил с ребятами. Заверили, что учеба нравится. Это радует, ведь наша цель — не просто дать диплом, а привлечь на предприятие заинтересованные кадры», — заключил Артур Парфенчиков.