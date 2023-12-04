В одном из гипермаркетов Петрозаводска работает мобильный информационный пункт АО «Карелгаз»

Любой желающий может обратиться к сотрудникам до 29 декабря.

Мобильный информационный пункт АО «Карелгаз» работает в гипермаркете «Сигма» в Петрозаводске, сообщили в паблике Минстроя Карелии.

Как рассказали в группе, он будет работать до 29 декабря 2023 года ежедневно с 13.00 до 20.00.

Любой желающий сможет обратиться к сотрудникам, чтобы перезаключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, добавили в источнике.