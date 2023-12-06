Карелия готовится встречать поезд Деда Мороза

Поезд с главным волшебником страны скоро прибудет в республику.

Сортавала готовится встречать поезд с главным волшебником страны, который в праздничный сезон посетит более 70 городов России, сообщили в паблике Сортавальского района.



В группе отметили, что праздничный поезд Деда Мороза проследует по территории Карелии с прибытием на станцию Морозная (п. Хелюля) 4 января. Сейчас на станции идут подготовительные мероприятия по проведению работ по установке шлагбаумов и приведение территории в порядок.



Во время стоянки поезда планируется проведение массовых торжественных мероприятий на открытом воздухе, в которых могут принять участие все желающие.

Организационный комитет по вопросам встречи праздничного поезда, выступления коллективов, организации безопасности и медицинского сопровождения будет проведен 13 декабря.

Напомним, в Карелии поезд Деда Мороза до прибытия в п. Хелюля сделает две остановки: 31 декабря в Петрозаводске, 3 января в Костомукше. В каждом городе будет проводиться праздничная программа на железнодорожных вокзалах. Принять участие могут все желающие. Программа на вокзале начинается за 20 минут до прибытия поезда. В состав передвижной резиденции волшебника из Великого Устюга и его команды входят приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами. Новинка этого года — вагон с кукольным театром.

После завершения передвижного празднования Нового года в январе каждого сезона Поезд Деда Мороза прибывает в Сортавалу, где становится экспозиционным объектом до нового отправления в октябре следующего зимнего сезона.